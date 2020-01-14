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Динамо огласило список игроков, которые отправятся на первый сбор – несколько исполнителей вне состава

14 января 16:55 2514 Читати українською
Динамо огласило список игроков, которые отправятся на первый сбор – несколько исполнителей вне состава
Динамо Киев / ФК Динамо Киев

Киевское Динамо вот-вот начнет подготовку ко второй половине сезона на первом сборе в Турции.

Киевское Динамо объявило перечень футболистов, которые отправятся с основной командой на первый учебно-тренировочный сбор в Турцию, сообщает официальный сайт клуба. Среди тех, кто 15 января отправится в Белек – 29 футболистов.

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Вратари: Денис Бойко, Георгий Бущан, Владислав Кучерук и Руслан Нещерет.

Защитники: Йосип Пиварич, Томаш Кендзера, Тамаш Кадар, Никита Бурда, Виталий Миколенко, Александр Сирота, Денис Попов, Константин Вивчаренко, Илья Забарный, Артем Шабанов.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Беньямин Вербич, Миккел Дуэлунд, Карлос Де Пена, Абдул Мохаммед Кадири, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Александр Андриевский, Георгий Цитаишвили, Александр Караваев.

Нападающие: Фран Соль, Ибрагим Каргбо, Назарий Русин.

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Интересно, что в список не попал скандальный форвард сборной Люксембурга Жерсон Родригес, которого обвиняли в нарушении режима, и новичок команды Олабиран Муива (Бенито). Последний, правда, может присоединиться к команде уже в Турции – нигериец ожидает получения украинской визы. Кроме того, в списке отсутствует Артем Беседин, который провалил допинг-тест после игры группового турнира Лиги Европы против Мальме и отстранен от футбола на неопределенный срок.

Напомним, первый сбор продлится две недели – с 15 по 28 января. Команда планирует провести шесть контрольных поединков. Второй учебно-тренировочный сбор пройдет с 2-го по 16-е февраля и тоже пройдет в Турции.

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