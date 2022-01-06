Гвардиола заразился коронавирусом – в Манчестер Сити болеют более 20 человек
16:13 - Читати українською
В лагере Манчестер Сити страдают пандемией.
Наставник Манчестер Сити сдал положительный тест на COVID-19 и пропустит матч Кубка Англии против Суиндона, сообщает официальный сайт клуба.
"Невакцинированным игрокам нужно сократить зарплаты", – Капелло
Также заболел коронавирусом помощник главного тренера Хуанма Лильо. Сейчас в лагере "горожан" изолированы 21 человек, среди которых 14 работников и 7 футболистов.
После 21 тура английского первенства Манчестер Сити уверенно лидирует, опережая Челси на 10 очков.
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