Наставник Манчестер Сити сдал положительный тест на COVID-19 и пропустит матч Кубка Англии против Суиндона, сообщает официальный сайт клуба.

"Невакцинированным игрокам нужно сократить зарплаты", – Капелло

Также заболел коронавирусом помощник главного тренера Хуанма Лильо. Сейчас в лагере "горожан" изолированы 21 человек, среди которых 14 работников и 7 футболистов.

После 21 тура английского первенства Манчестер Сити уверенно лидирует, опережая Челси на 10 очков.

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