"Нам понадобились пенальти, чтобы одолеть чемпиона Лиги Европы в Афинах после того, как Коул Палмер ударом головой ответил на результативный удар Юсефа Эн-Несири в первом тайме. Несмотря на то, что Севилья вела в счете на протяжении 38 минут, Ман Сити доминировал в статистике всю игру. Мы контролировали мяч 74% времени и в итоге нанесли 23 удара по воротам Севильи.

Роковая перекладина в видеообзоре Суперкубка УЕФА Манчестер Сити – Севилья – 1:1 (5:4 в серии пенальти)

Я помню много финалов, где вратарь был ключевым игроком. Конечно, финиш Эн-Несири не был идеальным, но Эдерсон спас нас. Игра была под контролем в первом тайме, кроме одного момента, который они реализовали. За исключением первых 10 минут второго тайма, мы все контролировали и делали все больше и больше передач. Мы контролировали игру и в конце забили. В последние минуты у нас было ощущение, что Манчестер Сити был ближе к забитому голу", – приводит слова Гвардиолы официальный сайт Манчестер Сити.

Напомним, что Ман Сити одолел Севилью в поединке за Суперкубок УЕФА, оказавшись сильнее в серии пенальти (5:4). Основное время игры завершилось со счетом 1:1.

Манчестер Сити впервые выиграл Суперкубок УЕФА, одолев Севилью в серии пенальти