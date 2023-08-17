"Нам знадобились пенальті, щоб здолати чемпіона Ліги Європи в Афінах після того, як Коул Палмер ударом головою відповів на результативний удар Юсефа Ен-Несірі в першому таймі. Попри те, що Севілья вела в рахунку протягом 38 хвилин, Ман Сіті домінував у статистиці всю гру. Ми контролювали м’яч 74% часу і в підсумку завдали 23 ударів по воротах Севільї.

Фатальна поперечина у відеоогляді Суперкубка УЄФА Манчестер Сіті – Севілья – 1:1 (5:4 в серії пенальті)

Я пам'ятаю багато фіналів, де воротар був ключовим гравцем. Звичайно, фініш Ен-Несірі не був ідеальним, але Едерсон врятував нас. Гра була під контролем у першому таймі, крім одного моменту, який вони реалізували. За винятком перших 10 хвилин другого тайму, ми все контролювали і робили все більше і більше передач. Ми контролювали гру і в кінці забили. В останні хвилини у нас було відчуття, що Манчестер Сіті був ближчий до забитого гола", – наводить слова Гвардіоли офіційний сайт Манчестер Сіті.

Нагадаємо, що Ман Сіті здолав Севілью в поєдинку за Суперкубок УЄФА, виявившись сильнішим у серії пенальті (5:4). Основний час гри завершився з рахунком 1:1.

Манчестер Сіті вперше виграв Суперкубок УЄФА, здолавши Севілью в серії пенальті