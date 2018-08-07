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Гвардиола видит Стоунза на позиции опорного полузащитника

11:03 52 Читати українською
Гвардиола видит Стоунза на позиции опорного полузащитника
Джон Стоунз / ФК Манчестер Сити

Защитник Манчестер Сити Джон Стоунз может быть переведен Пепом Гвардиолой в полузащиту. Тренера впечатлила игра футболиста на этой позиции.

"Я был рад увидеть Стоунза на позиции опорного полузащитника в последние 10-15 минут матча. Возможно, Джон может там играть. Посмотрим, что будет в будущем. В АПЛ много игр и все будут в них вовлечены", – цитирует Гвардиолу goal.com.

Челси – Манчестер Сити – 0:2 – видео голов и обзор матча

Манчестер Сити начал сезон 2018/2019 с победы в Суперкубке Англии, где подопечные Хосепа Гвардиолы благодаря дублю Серхио Агуэро одолели Челси со счетом 2:0.

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Англия Джон Стоунз Джон Стоунз Манчестер Сити Манчестер Сити
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