Гвардиола видит Стоунза на позиции опорного полузащитника

Защитник Манчестер Сити Джон Стоунз может быть переведен Пепом Гвардиолой в полузащиту. Тренера впечатлила игра футболиста на этой позиции.

"Я был рад увидеть Стоунза на позиции опорного полузащитника в последние 10-15 минут матча. Возможно, Джон может там играть. Посмотрим, что будет в будущем. В АПЛ много игр и все будут в них вовлечены", – цитирует Гвардиолу goal.com.

Челси – Манчестер Сити – 0:2 – видео голов и обзор матча

Манчестер Сити начал сезон 2018/2019 с победы в Суперкубке Англии, где подопечные Хосепа Гвардиолы благодаря дублю Серхио Агуэро одолели Челси со счетом 2:0.