Манчестер Сити спокойно деклассировал Челси и выиграл Суперкубок Англии 2018

Манчестер Сити и Челси сыграли матч за Суперкубок Англии 2018. Отчет и счет матча читайте на "Футбол 24".

Матч Челси – Манчестер Сити стартовал в 17:00 по Киеву. Александр Зинченко довольно неожиданно не попал даже в заявку на игру, хотя украинец не травмирован, пишет автор Goal.com. Действующие чемпионы с безумным преимуществом по игре обыграли обладателей Кубка.

Команда Гвардиолы вышла более основным составом, чем лондонцы, так что логично, что начала доминировать с первых минут. Гол не заставил себя ждать. Фил Фоден протянул мяч по центру, выкатил на границу штрафной под удар, а Серхио Агуэро, который не понаслышке знает, что Серхио Кабальеро не самый большой герой в мире вратарей, спокойно прошил своего земляка.

Челси – Манчестер Сити – видео голов

Первый удар в створ ворот Браво немного неожиданно нанес Хадсон-Одой – один из немногих, кто показал себя выше среднего в составе Челси. Голкипер Сити не поймал мяч, но парировал без шансов на добивание. Чилийский вратарь затем едва не привез себе гол, когда простой мяч перелетел через него, но он успел исправиться. Жара, скука, не слишком удачные порывы Мареза тянуть одеяло на себя и много бездумной беготни – краткие итоги первого тайма.

Челси – Манчестер Сити: Агуэро забил 200-й гол в футболке "горожан" и установил клубный рекорд

Brahim replaces Phil Foden who goes off to a standing ovation. The 18-year-old has risen to the occasion at Wembley, outperforming certain Chelsea midfielders. pic.twitter.com/JUTialxnbe — City Watch (@City_Watch) 5 серпня 2018 р.

На 50-й Агуэро пасом с центра поля вывели на свидание с Кабальеро, но Серхио пошел в обыгрыш и с острого угла не попал в пустые ворота. Ничего, Кун забил свой 201-гол за Сити позже. У Челси и дальше ничего не получалось в атаке, Бернарду Силва отдал за спину на аргентинца, а тот кивнул мимо Кабальеро в ближний угол.

Агуэро мог и третий забиват, однако здесь уже Кабальеро парировал – слишком уж красиво как для такого серого матча пробивал Серхио с лету. Когда за 12 минут до конца Браим Диас чуть ли не во вратарской накрутил Аспиликуэту стало совсем смешно, до слез фанов Челси. Манчестер Сити продолжал доминировать на поле, будто играя 10 на 9.

Пришлось Гвардиоле вместо Агуэро, который рвался оформлять разгром, выпускать защитника Компани. На 83-й тот же Диас снова побеспокоил вратаря – Кабальеро еле отбил. Спустя минуту Жезус разорвал оборонительные порядки, но опять не сложилось с ударом. На 89-й Баркли впервые за матч сделал что-то полезное для атаки, однако Абрахам и Мозес не смогли воспользоваться неуверенной игрой Браво. На 90+4-й Жезус и Силва едва не завели мяч в ворота – Кабальеро спас от полного позора.

Суперкубок Англии 2018

Челси – Манчестер Сити – 0:2

Голы: Агуэро, 13, 58