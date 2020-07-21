toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ДИНАМО КИЕВ РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ ЗАРЯ АЛЕКСАНДР ЗИНЧЕНКО

Гвардиола побил "нестабильный" рекорд Фергюсона в АПЛ

21 июля 20:14 - Читати українською
Гвардиола побил "нестабильный" рекорд Фергюсона в АПЛ
Фергюсон и Гвардиола / AFP

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола обновил рекорд английской Премьер-лиги по количеству изменений в стартовом составе команды за один сезон.

 
Рахим Стерлинг 31’
Рахим Стерлинг 39’
Фил Фоден 63’
Эмерик Ляпорт 67’
31’ Рахим Стерлинг
39’ Рахим Стерлинг
63’ Фил Фоден
67’ Эмерик Ляпорт

Испанский специалист сделал 143 изменения в основе "горожан" на протяжении кампании 2019/20, сообщает Opta Sports.

Уотфорд – Манчестер Сити: Зинченко в заявке на матч АПЛ – онлайн-видеотрансляция

Этот показатель – самый высокий в истории соревнований. Гвардиола опередил другого сторонника ротации, экс-наставника Манчестер Юнайтед Алекса Фергюсона. Легендарный шотландец сделал 140 изменений в сезоне 2008/09. Замыкает тройку наиболее "нестабильных" тренеров Стив Макларен. В ходе сезона 2005/06 во главе Мидлсбро он внес 136 корректив.

К слову, Манчестер Сити досрочно гарантировал себе 2-е место в АПЛ.

"Ми сховали шампанське у туалеті". Алекс Фергюсон керував пабами і воював з агентами та пресою – як стати чемпіоном

blog_ava
Новый тренер начнет с Динамо сборы 30 июля, – СМИ
21 июля
16330
Теги
Англия Хосеп Хосеп Гвардиола Рекорды АПЛ Алекс Фергюсон Уотфорд - Манчестер Сити Манчестер Сити Манчестер Сити
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
22
мин
Манчестер Юнайтед
20:00
Вест Хэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук