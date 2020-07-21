Гвардиола побил "нестабильный" рекорд Фергюсона в АПЛ

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола обновил рекорд английской Премьер-лиги по количеству изменений в стартовом составе команды за один сезон.

Испанский специалист сделал 143 изменения в основе "горожан" на протяжении кампании 2019/20, сообщает Opta Sports.

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Этот показатель – самый высокий в истории соревнований. Гвардиола опередил другого сторонника ротации, экс-наставника Манчестер Юнайтед Алекса Фергюсона. Легендарный шотландец сделал 140 изменений в сезоне 2008/09. Замыкает тройку наиболее "нестабильных" тренеров Стив Макларен. В ходе сезона 2005/06 во главе Мидлсбро он внес 136 корректив.

К слову, Манчестер Сити досрочно гарантировал себе 2-е место в АПЛ.

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