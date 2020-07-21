Гвардіола побив "нестабільний" рекорд Фергюсона в АПЛ

Керманич Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола оновив рекорд англійської Прем'єр-ліги за кількістю змін у стартовому складі команди за один сезон.

Іспанський фахівець зробив 143 зміни в основі "містян" упродовж кампанії 2019/20, повідомляє Opta Sports.

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Цей показник – найвищий в історії змагань. Гвардіола випередив іншого прихильника ротації, екс-наставника Манчестер Юнайтед Алекса Фергюсона. Легендарний шотландець зробив 140 змін у сезоні 2008/09. Замикає трійку найбільш "нестабільних" тренерів Стів Макларен. У ході сезону 2005/06 на чолі Мідлсбро він вніс 136 коректив.

До слова, Манчестер Сіті достроково гарантував собі 2-ге місце в АПЛ.

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