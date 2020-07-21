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Гвардіола побив "нестабільний" рекорд Фергюсона в АПЛ

20:13 - Читать на русском
Гвардіола побив "нестабільний" рекорд Фергюсона в АПЛ
Фергюсон і Гвардіола / AFP

Керманич Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола оновив рекорд англійської Прем'єр-ліги за кількістю змін у стартовому складі команди за один сезон.

 
Рахім Стерлінг 31’
Рахім Стерлінг 39’
Філ Фоден 63’
Емерік Ляпорт 67’
31’ Рахім Стерлінг
39’ Рахім Стерлінг
63’ Філ Фоден
67’ Емерік Ляпорт

Іспанський фахівець зробив 143 зміни в основі "містян" упродовж кампанії 2019/20, повідомляє Opta Sports.

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Цей показник – найвищий в історії змагань. Гвардіола випередив іншого прихильника ротації, екс-наставника Манчестер Юнайтед Алекса Фергюсона. Легендарний шотландець зробив 140 змін у сезоні 2008/09. Замикає трійку найбільш "нестабільних" тренерів Стів Макларен. У ході сезону 2005/06 на чолі Мідлсбро він вніс 136 коректив.

До слова, Манчестер Сіті достроково гарантував собі 2-ге місце в АПЛ.

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Теги
Англія Хосеп Хосеп Гвардіола Рекорди АПЛ Алекс Фергюсон Уотфорд - Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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