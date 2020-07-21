Уотфорд – Манчестер Сити: онлайн-видеотрансляция матча АПЛ – как это было

Уотфорд в рамках 37-го тура чемпионата Англии принимал Манчестер Сити. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка были в этой новости на "Футбол 24".

Матч 37-го тура АПЛ Уотфорд – Манчестер Сити начался в 20:00 по киевскому времени и завершился разгромом шершней со счётом 0:4. Видеотрансляция поединка была доступна в этой новости и на "Setanta Sport", также "Футбол 24" проводил текстовую онлайн-трансляцию. Александр Зинченко вышел на поле на 65-й минуте, сменив Кайла Уокера и не отличившись результативными действиями.

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Стартовые составы

Уотфорд:

TEAM NEWS



Two changes from Friday night...



️ Masina & Welbeck

️ Mariappa & Pereyra#WATMCI pic.twitter.com/qcD4ZpaU2t — Watford Football Club (@WatfordFC) July 21, 2020

Манчестер Сити:

Here's how we line-up against the Hornets...



XI | Ederson, Walker, Garcia, Laporte, Cancelo, Rodrigo, De Bruyne (C), Foden, Bernardo, G Jesus, Sterling.



SUBS | Carson, Stones, Gundogan, Zinchenko, Silva, Mendy, Fernandinho, Mahrez, Otamendi.



@HaysWorldwide

#ManCity pic.twitter.com/GNzNsdRxbh — Manchester City (@ManCity) July 21, 2020

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