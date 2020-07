Уотфорд – Манчестер Сити: онлайн-видеотрансляция матча АПЛ – как это было

Матч 37-го тура АПЛ Уотфорд – Манчестер Сити начался в 20:00 по киевскому времени и завершился разгромом шершней со счётом 0:4. Видеотрансляция поединка была доступна в этой новости и на "Setanta Sport", также "Футбол 24" проводил текстовую онлайн-трансляцию. Александр Зинченко вышел на поле на 65-й минуте, сменив Кайла Уокера и не отличившись результативными действиями.

Стартовые составы

Уотфорд:

Манчестер Сити:

XI | Ederson, Walker, Garcia, Laporte, Cancelo, Rodrigo, De Bruyne (C), Foden, Bernardo, G Jesus, Sterling.



SUBS | Carson, Stones, Gundogan, Zinchenko, Silva, Mendy, Fernandinho, Mahrez, Otamendi.



