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Уотфорд – Манчестер Сити: онлайн-видеотрансляция матча АПЛ – как это было

21 июля 19:50 - Читати українською
Уотфорд – Манчестер Сити: онлайн-видеотрансляция матча АПЛ – как это было
Уотфорд – Манчестер Сити: онлайн-видеотрансляция матча АПЛ – как это было

Уотфорд в рамках 37-го тура чемпионата Англии принимал Манчестер Сити. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка были в этой новости на "Футбол 24".

 
Рахим Стерлинг 31’
Рахим Стерлинг 39’
Фил Фоден 63’
Эмерик Ляпорт 67’
31’ Рахим Стерлинг
39’ Рахим Стерлинг
63’ Фил Фоден
67’ Эмерик Ляпорт

Матч 37-го тура АПЛ Уотфорд – Манчестер Сити начался в 20:00 по киевскому времени и завершился разгромом шершней со счётом 0:4. Видеотрансляция поединка была доступна в этой новости и на "Setanta Sport", также "Футбол 24" проводил текстовую онлайн-трансляцию. Александр Зинченко вышел на поле на 65-й минуте, сменив Кайла Уокера и не отличившись результативными действиями.

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Стартовые составы

Уотфорд:

Манчестер Сити:

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Англия Уотфорд - Манчестер Сити Манчестер Сити Манчестер Сити Уотфорд Уотфорд Александр Александр Зинченко
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