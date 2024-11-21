Гвардиола продлил контракт с Манчестер Сити до лета 2027 года, информирует официальный сайт клуба. Срок предыдущего соглашения был рассчитан до конца этого сезона. "Манчестер Сити так много значит для меня. Это мой девятый сезон здесь; мы пережили так много удивительных моментов вместе. У меня действительно особые чувства к этому футбольному клубу. Вот почему я так счастлив остаться еще на два сезона", – отметил Гвардиола.

Новый контракт Гвардиолы – без пункта о расторжении в случае вылета из АПЛ

Что интересно, Пеп подписал новое соглашение после четырёх поражений своей команды подряд – впервые с момента работы в Англии. Ранее СМИ сообщали о том, что в новом контракте Гвардиолы отсутствует пункт о его досрочном расторжении в случае вылета команды из АПЛ.