Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола попытался объяснить, почему хавбек Калвин Филлипс получает так мало игрового времени в сезоне.

"Я не знаю, что произойдет с Калвином Филлипсом. У него хороший характер, мне очень жаль, что я не выбрал его. Я представляю свою команду, выбираю игроков, и мне очень сложно его увидеть в ней", – приводит слова Гвардиолы Goal.

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Ранее сообщалось, что опорный хавбек сборной Англии задумался о смене клуба, поскольку хочет получать больше игровой практики и попасть на Евро-2024 в составе сборной Англии. Филлипса вроде бы хочет подписать Ювентус, который уже контактировал с представителями англичанина.

Напомним, что Калвин стал игроком "горожан" в 2022 году, перебравшись из Лидса за 49 млн евро. В текущем сезоне Филлипс сыграл в 8 матчах, всего проведя на поле 216 минут.

Ман Сити с двумя ударами проиграл Астон Вилле – "горожане" не выиграли в 4-м матче подряд и опустились на 4-ю позицию