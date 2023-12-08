Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола спробував пояснити, чому хавбек Калвін Філліпс отримує так мало ігрового часу в сезоні.

"Я не знаю, що станеться з Калвіном Філліпсом. У нього хороший характер, мені дуже шкода, що я не вибрав його. Я уявляю свою команду, обираю гравців, і мені дуже складно його побачити в ній", – наводить слова Гвардіоли Goal.

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Раніше повідомлялось, що опорний хавбек збірної Англії замислився щодо зміни клубу, оскільки хоче отримувати більше ігрової практики та потрапити на Євро-2024. Філліпса начебто хоче підписати Ювентус, який вже контактував з представниками англійця.

Нагадаємо, що Калвін став гравцем "містян" у 2022 році, перебравшись з Лідса за 49 млн євро. У поточному сезоні Філліпс зіграв у 8 матчах, загалом провівши на полі 216 хвилин.

Ман Сіті з двома ударами програв Астон Віллі – "містяни" не виграли у 4-му матчі поспіль і опустились на 4-ту позицію