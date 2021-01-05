Гвардиола не переживает из-за отказа де Брюйне продлевать контракт с Манчестер Сити
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола успокоил фанов "горожан" относительно будущего Кевина де Брюйне.
"Я уверен, что он останется, но нам также нужно уважать процесс.
Де Брюйне отклонил предложение Манчестер Сити относительно нового контракта
Я не знаю, что там происходит, я не говорил со спортивным директором, но он знает, как высоко мы ценим де Брюйне. И речь не только о его игровых качествах, но и о человеческих, насколько он важен для клуба. Однако я не беспокоюсь из-за этого", – цитирует Гвардиолу Goal.
Действующий контракт Кевина рассчитан до лета 2023 года. В этом сезоне бельгиец провел 14 матчей в АПЛ, забил 3 мяча и отдал 8 голевых передач.
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