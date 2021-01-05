"Я уверен, что он останется, но нам также нужно уважать процесс.

Де Брюйне отклонил предложение Манчестер Сити относительно нового контракта

Я не знаю, что там происходит, я не говорил со спортивным директором, но он знает, как высоко мы ценим де Брюйне. И речь не только о его игровых качествах, но и о человеческих, насколько он важен для клуба. Однако я не беспокоюсь из-за этого", – цитирует Гвардиолу Goal.

Действующий контракт Кевина рассчитан до лета 2023 года. В этом сезоне бельгиец провел 14 матчей в АПЛ, забил 3 мяча и отдал 8 голевых передач.

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