"Я впевнений, що він залишиться, але нам також потрібно поважати процес.

Де Брюйне відхилив пропозицію Манчестер Сіті щодо нового контракту

Я не знаю, що там відбувається, я не говорив зі спортивним директором, але він знає, як високо ми цінуємо де Брюйне. І мова не тільки про його ігрові якості, але і про людські, наскільки він важливий для клубу. Проте я не турбуюся через це", – цитує Гвардіолу Goal.

Чинний контракт Кевіна розрахований до літа 2023 року. У цьому сезоні бельгієць провів 14 матчів в АПЛ, забив 3 м'ячі та віддав 8 гольових передач.

Зінченко в дербі Манчестера, момент істини для Маліновського, Пірло їде в Мілан – топ-матчі мідвіку