Гвардіола не переймається відмовою де Брюйне продовжувати контракт з Манчестер Сіті
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола заспокоїв фанів "містян" щодо майбутнього Кевіна де Брюйне.
"Я впевнений, що він залишиться, але нам також потрібно поважати процес.
Де Брюйне відхилив пропозицію Манчестер Сіті щодо нового контракту
Я не знаю, що там відбувається, я не говорив зі спортивним директором, але він знає, як високо ми цінуємо де Брюйне. І мова не тільки про його ігрові якості, але і про людські, наскільки він важливий для клубу. Проте я не турбуюся через це", – цитує Гвардіолу Goal.
Чинний контракт Кевіна розрахований до літа 2023 року. У цьому сезоні бельгієць провів 14 матчів в АПЛ, забив 3 м'ячі та віддав 8 гольових передач.
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