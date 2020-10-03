"На самом деле, Гвардиола нанес большой вред футболу, потому что непреднамеренно изобрел систему, с помощью которой защищается его команда.

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Одно дело – Клопп, другое – Гвардиола, третья – я. Не могу рассматривать себя по сравнению с другими тренерами", – цитирует Бьелсу издание 20 minutos.es.

Напомним, оба наставника неоднократно рассыпались друг другу в комплиментах: Гвардиола заявлял об аутентичности Бьелсы и называл его тренером, которым больше других увлекается в мировом футболе, в свою очередь наставник Лидса идентифицировал испанца как одного из немногих коучей с независимыми идеями.

К слову, уже сегодня, 3 октября, оба наставника смогут выяснить чья команда сильнее на данный момент – в матче 4-го тура АПЛ Лидс будет принимать Манчестер Сити. Начало встречи в 19:30.

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