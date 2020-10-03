"Насправді, Гвардіола завдав великої шкоди футболу, тому що ненавмисно винайшов систему, за допомогою якої захищається його команда.

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Одна справа – Клопп, інша – Гвардіола, третя – я. Не можу розглядати себе в порівнянні з іншими тренерами", – цитує Б'єлсу видання 20 minutos.es.

Нагадаємо, обидва наставники неодноразово розсипалися один одному у компліментах: Гвардіола заявляв про автентичність Б'єлси і називав його тренером, яким найбільше захоплюється у світовому футболі, натомість наставник Лідса ідентифікував іспанця як одного з небагатьох коучів з незалежними ідеями.

До слова, вже сьогодні, 3 жовтня, обидва наставники зможуть з'ясувати чия команда сильніша на даний момент – у матчі 4-го туру АПЛ Лідс прийматиме Манчестер Сіті. Початок зустрічі о 19:30.

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