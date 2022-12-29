Гвардиола на эмоциях попал бутылкой в скамейку запасных Лидса – молниеносная реакция экс-тренера Зинченко
29 декабря 11:06 - Читати українською
Поединок против Лидса запомнился не только перфомансом Эрлинга Холанда.
завершено
Родри 45+1’
Эрлинг Холанд 51’
Эрлинг Холанд 64’
45+1’ Родри
51’ Эрлинг Холанд
64’ Эрлинг Холанд
В одном из эпизодов в конце игры Гвардиола на эмоциях ударил бутылку от воды, которая влетела в кого-то из представителей Лидса на скамейке запасных.
Очередной бомбардирский рекорд Холанда в видеообзоре поединка Лидс – Манчестер Сити – 1:3
Пеп мгновенно отреагировал, подбежал к пострадавшему и извинился за инцидент. Интересно, что это было при счете 1:3 в пользу Манчестер Сити.
Добавим, что "горожане" уверенно победили Лидс благодаря дублю Холанда, забившего уже 20-й гол в текущем сезоне АПЛ.
Манчестер Сити победил Лидс и вернулся на вторую позицию – Холанд сделал дубль, установил рекорд АПЛ и превзошел Месси
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