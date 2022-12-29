Поединок против Лидса запомнился не только перфомансом Эрлинга Холанда.

В одном из эпизодов в конце игры Гвардиола на эмоциях ударил бутылку от воды, которая влетела в кого-то из представителей Лидса на скамейке запасных.

Очередной бомбардирский рекорд Холанда в видеообзоре поединка Лидс – Манчестер Сити – 1:3

Пеп мгновенно отреагировал, подбежал к пострадавшему и извинился за инцидент. Интересно, что это было при счете 1:3 в пользу Манчестер Сити.

Добавим, что "горожане" уверенно победили Лидс благодаря дублю Холанда, забившего уже 20-й гол в текущем сезоне АПЛ.

Манчестер Сити победил Лидс и вернулся на вторую позицию – Холанд сделал дубль, установил рекорд АПЛ и превзошел Месси