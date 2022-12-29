Гвардіола на емоціях поцілив пляшкою в лаву запасних Лідса – блискавична реакція екс-тренера Зінченка
11:03 - Читать на русском
Поєдинок проти Лідса запам'ятався не лише перфомансом Ерлінга Холанда.
завершено
Родрі 45+1’
Ерлінг Холанд 51’
Ерлінг Холанд 64’
45+1’ Родрі
51’ Ерлінг Холанд
64’ Ерлінг Холанд
В одному з епізодів наприкінці гри Гвардіола на емоціях вдарив пляшку від води, яка влетіла в когось з представників Лідса на лаві запасних.
Черговий бомбардирський рекорд Холанда у відеоогляді поєдинку Лідс – Манчестер Сіті – 1:3
Пеп миттєво відреагував, підбіг до постраждалого та перепросив за інцидент. Цікаво, що це було за рахунку 1:3 на користь Манчестер Сіті.
Додамо, що "містяни" впевнено перемогли Лідс завдяки дублю Холанда, який забив вже 20-й гол у поточному сезоні АПЛ.
Манчестер Сіті переміг Лідс і повернувся на другу позицію – Холанд зробив дубль, встановив рекорд АПЛ і перевершив Мессі
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