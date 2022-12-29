Поєдинок проти Лідса запам'ятався не лише перфомансом Ерлінга Холанда.

В одному з епізодів наприкінці гри Гвардіола на емоціях вдарив пляшку від води, яка влетіла в когось з представників Лідса на лаві запасних.

Черговий бомбардирський рекорд Холанда у відеоогляді поєдинку Лідс – Манчестер Сіті – 1:3

Пеп миттєво відреагував, підбіг до постраждалого та перепросив за інцидент. Цікаво, що це було за рахунку 1:3 на користь Манчестер Сіті.

Додамо, що "містяни" впевнено перемогли Лідс завдяки дублю Холанда, який забив вже 20-й гол у поточному сезоні АПЛ.

Манчестер Сіті переміг Лідс і повернувся на другу позицію – Холанд зробив дубль, встановив рекорд АПЛ і перевершив Мессі