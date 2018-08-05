Гвардиола: Футболисты сыграли замечательно, но свой уровень мы увидим по окончании сезона

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями от победы над Челси в Суперкубке Англии.

"Было очень трудно, но футболисты сыграли действительно замечательно. У нас был порядок в плане характера, и мы добились победы.

Челси – Манчестер Сити – 0:2 – видео голов и обзор матча

Мы идем от матча к матчу. Наши результаты определят, кто мы есть. Свой уровень мы увидим по завершении сезона.

Филипп Фоден готов к выступление в АПЛ. Он уже играл в том сезоне и сейчас у него добавился год опыта. Это хорошо для нас", – цитирует Гвардиолу ВВС.

Манчестер Сити спокойно деклассировал Челси и выиграл Суперкубок Англии 2018