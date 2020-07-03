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Гвардиола – о разгроме Ливерпуля: Они выпили много пива за последнюю неделю

3 июля 11:56 - Читати українською
Гвардиола – о разгроме Ливерпуля: Они выпили много пива за последнюю неделю
Хосеп Гвардиола / Фото ФК Манчестер Сити

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола не скупился на комплименты для соперника после матча 32-го тура АПЛ.

25’ Кевин де Брюйне
35’ Рахим Стерлинг
45’ Фил Фоден
66’ Алекс Окслейд-Чемберлен
 
25’ Кевин де Брюйне
35’ Рахим Стерлинг
45’ Фил Фоден
66’ Алекс Окслейд-Чемберлен

"Мы победили чемпионов, выдающуюся команду. Мы не боимся играть, они смелые.
Моя команда мне нравится в каждой игре. Мы пытались играть в футбол, рисковать. Ливерпуль со своим высоким прессингом – лучшая команда, с которой я когда-либо встречался в своей жизни.

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Я видел чемпионский коридор, как игроки Ливерпуля были сосредоточены. Они даже не сказали спасибо, потому что они были сосредоточены.

Да, они выпили много пива за последнюю неделю, но приехали сюда без пива, вот почему я отдаю нам должное", – сказал Гвардиола Sky Sports.

Напомним, в нынешнем сезоне Ливерпулю удалось досрочно завоевать золотые медали АПЛ, чего мерсисайдцам не удавалось уже 30 лет. Манчестер Сити отстает на 20 очков.

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Манчестер Сити Манчестер Сити Ливерпуль Ливерпуль Англия Манчестер Сити - Ливерпуль Хосеп Хосеп Гвардиола
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