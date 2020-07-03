Гвардиола – о разгроме Ливерпуля: Они выпили много пива за последнюю неделю

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола не скупился на комплименты для соперника после матча 32-го тура АПЛ.

"Мы победили чемпионов, выдающуюся команду. Мы не боимся играть, они смелые.

Моя команда мне нравится в каждой игре. Мы пытались играть в футбол, рисковать. Ливерпуль со своим высоким прессингом – лучшая команда, с которой я когда-либо встречался в своей жизни.

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Я видел чемпионский коридор, как игроки Ливерпуля были сосредоточены. Они даже не сказали спасибо, потому что они были сосредоточены.

Да, они выпили много пива за последнюю неделю, но приехали сюда без пива, вот почему я отдаю нам должное", – сказал Гвардиола Sky Sports.

Напомним, в нынешнем сезоне Ливерпулю удалось досрочно завоевать золотые медали АПЛ, чего мерсисайдцам не удавалось уже 30 лет. Манчестер Сити отстает на 20 очков.

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