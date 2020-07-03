Гвардіола – про розгром Ліверпуля: Вони випили забагато пива за останній тиждень

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола не скупився на компліменти для суперника після матчу 32-го туру АПЛ.

"Ми перемогли чемпіонів, видатну команду. Ми не боїмося грати, вони теж сміливі.

Моя команда мені подобається в кожній грі. Ми намагалися грати в футбол, ризикувати. Ліверпуль зі своїм високим пресингом – найкраща команда, з якою я коли-небудь зустрічався у своєму житті.

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Я бачив чемпіонський коридор, як гравці Ліверпуля були зосереджені. Вони навіть не сказали спасибі, тому що вони були зосереджені.

Так, вони випили багато пива за останній тиждень, але приїхали сюди без пива, ось чому я віддаю нам належне", – сказав Гвардіола Sky Sports.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні Ліверпулю вдалось достроково здобути золоті медалі АПЛ, чого мерсисайдцям не вдавалось вже 30 років. Ман Сіті відстає на 20 очок.

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