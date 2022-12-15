Центральный защитник РБ Лейпциг и сборной Хорватии Йошко Гвардиол прокомментировал своё противостояние с Лионелем Месси в полуфинале ЧМ-2022.

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"Месси за сборную Аргентины играет совершенно иначе, чем за клуб. Мои ошибки в полуфинале? Нет игрока, который не ошибается, особенно среди защитников. Ошибки – неотъемлемая часть спорта, и, конечно, их будет в достаточном количестве. Я постараюсь, чтобы их было как можно меньше. После поражения от Аргентины я плакал не из-за своих ошибок, а по другим причинам", – приводит слова Гвардиола Mundo Deportivo.

В матче с Аргентиной (0:3) Гвардиол получил повреждение, но ожидает, что сможет восстановиться к матчу с Марокко за третье место на ЧМ.

"У нас еще есть два дня работы, и я уверен, что буду в хорошей форме. Хотелось бы выиграть медаль и завершить ЧМ-2022 на высокой ноте", – отметил защитник.

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