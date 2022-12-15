Центральний захисник РБ Лейпциг та збірної Хорватії Йошко Гвардіол прокоментував своє протистояння з Ліонелем Мессі у півфіналі ЧС-2022.

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"Мессі за збірну Аргентини грає зовсім інакше, ніж за клуб. Мої помилки у півфіналі? Немає гравця, який не помиляється, особливо серед захисників. Помилки – невід'ємна частина спорту, і, звичайно, їх буде достатньо. Я постараюся, щоб їх було якомога менше. Після поразки від Аргентини я плакав не через свої помилки, а з інших причин", – наводить слова Гвардіола Mundo Deportivo.

У матчі з Аргентиною (0:3) Гвардіол зазнав пошкодження, але очікує, що зможе відновитися до матчу з Марокко за третє місце на ЧС.

"У нас ще є два дні роботи, і я впевнений, що буду у гарній формі. Хотілося б виграти медаль і завершити ЧС-2022 на високій ноті", – зазначив захисник.

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