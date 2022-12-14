8-й "Золотой мяч" для Месси? Результаты полуфинала ЧМ-2022 Аргентина – Хорватия от "Футбол 24"
20:21 - Читати українською
"Футбол 24" подвел итоги поединка Аргентина – Хорватия, завершившегося победой "альбиселесте" и шикарным перфомансом Лео Месси.
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Несмотря на критику Луки Модрича, который считает, что матч против аргентинцев обслуживал один из худших арбитров, Лео и Ко продемонстрировали пока лучший свой футбол на этом Мундиале (3:0). О самом интересном из матча полуфинала ЧМ-2022 Аргентина – Хорватия, шансах Месси в очередной раз выиграть "Золотой мяч" и не только смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".
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