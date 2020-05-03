Гусєв пригадав резонансну заяву Блохіна після призначення тренером збірної України – слова виявились пророчими

Колишній півзахисник збірної України і київського Динамо Олег Гусєв пригадав вересень 2003-го.

"Призначення Олега Блохіна на посаду головного тренера збірної України стало, звичайно, подією. Резонансною була його заява. Прийнявши команду, тренер відразу сказав, що виведе її на чемпіонат світу з першого місця. Сказав, не чекаючи жеребкування відбіркового турніру, а ми тоді сіялись, здається, з четвертого кошика.

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Мабуть, це була така шокова терапія, щоб якось розворушити всіх гравців, ЗМІ та вболівальників. Думаю, Блохіну це вдалося. Хоча не відразу. Довелося пройти складний шлях, але які б труднощі не виникали, ми завжди пам'ятали про слова наставника. Мені здається, що футболісти йому відразу повірили", – цитує Гусєва Команда 1.

Нагадаємо, Україна зуміла очолити свою групу кваліфікації до ЧС-2006, а у фінальній стадії турніру команда Блохіна дойшла до чвертьфіналу, де поступилась майбутньому переможцю турніру – Італії (0:3).

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