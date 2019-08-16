Гусев может войти в тренерский штаб Динамо

Президент киевского Динамо Игорь Суркис рассказал о возможном назначении Олега Гусева в тренерский штаб Алексея Михайличенко.

"Мне известно о желании Алексея Михайличенко привлечь Олега Гусева в тренерский штаб.

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Михайличенко желает видеть в штабе молодого тренера, который еще сможет участвовать в тренировочном процессе, и на собственном примере показывать то или иное упражнение", – поделился Суркис на презентации тренерского штаба официальном YouTube-канала Динамо.

Добавим, что сегодня, 16 августа, Игорь Суркис представил новый тренерский штаб Динамо. В него вошли Вадим Евтушенко, Сергей Федоров и Михаил Михайлов.

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