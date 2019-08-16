Михайличенко: Для меня очень важно вернуться на пост главного тренера Динамо

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко поделился эмоциями после назначения на новую должность.

"Конечно, эмоции самые положительные. Когда поступило предложение возглавить Динамо, я взял немного времени на размышления, ведь нужно быть готовым к этой работе. Только тогда, когда я понял, что я готов, я согласился. Это очень важно для меня.

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В принципе, я все время нахожусь в киевском Динамо. Вернуться на должность главного тренера для меня очень важно. Конечно, я постараюсь, прежде всего, найти контакт с ребятами и сделать так, чтобы команда показывала те результаты, которых от неё ждут. Это очень важно", – цитирует Михайличенко Dynamo.kiev.ua.

Отметим, что Алексей Михайличенко уже возглавлял Динамо в 2002-2004 годах. Под его руководством "бело-синие" дважды стали чемпионами Украины, а также по одному разу выиграли Кубок и Суперкубок страны.

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