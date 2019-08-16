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Гусєв може увійти до тренерського штабу Динамо

19:41 516 Читать на русском
Гусєв може увійти до тренерського штабу Динамо
Олег Гусєв / фото: ФК Динамо Київ

Президент київського Динамо Ігор Суркіс розповів про можливе призначення Олега Гусєва в тренерський штаб Олексія Михайличенка.

"Мені відомо про бажання Олексія Михайличенка залучити Олега Гусєва до тренерського штабу.

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Михайличенко бажає бачити в штабі молодого тренера, який ще зможе брати участь в тренувальному процесі та на власному прикладі показувати ту чи іншу вправу", – поділився Суркіс на презентації тренерського штабу офіційному YouTube-каналу Динамо.

Додамо, що сьогодні, 16 серпня, Ігор Суркіс презентував новий тренерський штаб Динамо. До нього увійшли Вадим Євтушенко, Сергій Федоров та Михайло Михайлов.

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