"Планируются ли трансферы? Усиление не будет лишним. Надеюсь, оно состоится. Мы уже ведем работу по этому направлению.

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Что касается самих сборов, то после зимних каникул 10 января собираемся в Александрии, 16-го проведем двустороннюю игру, а 19 января отправимся в Турцию. Там запланировано два собрания. А уж оттуда прилетаем на домашнюю игру со Львовом.

Переговоры о возможных спаррингах продолжаются, поэтому говорить, с кем они будут, еще рано. Мы обязательно сообщим о своих соперниках, как только достигнем окончательных договоренностей", – приводит слова Гуры официальный сайт Александрии.

Добавим, что подопечные Гуры ушли на зимний перерыв на шестом месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 26 пунктов. Отставание от пятого места составляет 7 очков.

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