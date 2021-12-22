Александрия начала работу над зимними трансферами
Главный тренер Александрии Юрий Гура очертил планы клуба на эту зиму.
"Планируются ли трансферы? Усиление не будет лишним. Надеюсь, оно состоится. Мы уже ведем работу по этому направлению.
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Что касается самих сборов, то после зимних каникул 10 января собираемся в Александрии, 16-го проведем двустороннюю игру, а 19 января отправимся в Турцию. Там запланировано два собрания. А уж оттуда прилетаем на домашнюю игру со Львовом.
Переговоры о возможных спаррингах продолжаются, поэтому говорить, с кем они будут, еще рано. Мы обязательно сообщим о своих соперниках, как только достигнем окончательных договоренностей", – приводит слова Гуры официальный сайт Александрии.
Добавим, что подопечные Гуры ушли на зимний перерыв на шестом месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 26 пунктов. Отставание от пятого места составляет 7 очков.
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