Гуцуляк: Карпати не заслуговували програти Олександрії

Нападник Карпат Олексій Гуцуляк поділився враженнями після матчу 12-го туру УПЛ з Олександрією.

"Ми поступилися, але, думаю, всі бачили, що по грі Карпати переважали Олександрію. Ми створили більше моментів як для себе, так і, що дуже прикро, для суперника. Фактично, ми їм подарували ці голи, це наші помилки. Ми грали краще, але рахунок на табло. І все ж, як на мене, на поразку ми не заслужили.

Олександрія – Карпати – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Я вважаю, що Олександрія нас не переважала у першому таймі. Ми більше тримали м'яч, хоч і без особливого загострення, але все ж під контролем. В перерві провели короткий аналіз, тренер звернув увагу на наші прорахунки, попросив більше грати флангами. Ми так і зробили, чим серйозно загострили ситуацію.

Олександрія перемогла Карпати та перервала рекордну серію львів'ян

Суддівство? Дуже важко про це говорили. У другому таймі нам потрібно було багато атакувати, ми йшли вперед великими силами, але нас зупиняли постійні свистки. Вони, власне, пересмикували наші намагання. Як на мене, то саме завдяки цьому Олександрії вдалося певним чином вирівняти гру, суперники відчули більше впевненості", – цитує Гуцуляка офіційний сайт Карпат.