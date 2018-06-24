toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
ГЕРМАНИЯ - ШВЕЦИЯ БЕЛЬГИЯ - ТУНИС ЮЖНАЯ КОРЕЯ - МЕКСИКА Новости ЧМ 2018

Гуардадо: Мексика хочет победить на ЧМ-2018

23 июня 23:15 49 Читати українською
Гуардадо: Мексика хочет победить на ЧМ-2018
Гуардадо (слева) / фото: Твиттер сборной Мексики

Полузащитник сборной Мексики Андрес Гуардадо прокомментировал победу над Южной Кореей в матче 2 тура чемпионата мира-2018.

"Нам надо быть реалистами, и задача нашей сборной не только в сегодняшнем дне. Мы побеждаем для будущего.

Южная Корея – Мексика – 1:2 – видео голов и обзор матча

Мы хотим победить на этом чемпионате мира, так же, как и сегодня завоевали 3 очка. Мы улучшили свои возможности двумя победами.

Наши болельщики ждали нашей победы, и мы счастливы, что оправдали их ожидания. Для нас эта победа над корейцами – большая радость", – цитирует Гуардадо ТАСС.

К слову, после 2 туров у Мексики 6 очков. Швеция и Германия набрали по 3 пункта, Южная Корея проиграла оба матча.

ЧМ-2018: Мексика победила Южную Корею, которая потеряла шансы на выход из группы

ЧМ-2018 2 тур

Южная Корея - Мексика: Суббота 23 июня 2018

Южная Корея
Матч окончен
1 : 2
Мексика
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Мексика Мексика Южная Корея - Мексика Андрес Гуардадо Андрес Гуардадо
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
32
мин
Англия
15:00
Панама
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук