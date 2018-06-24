Гуардадо: Мексика хочет победить на ЧМ-2018

Полузащитник сборной Мексики Андрес Гуардадо прокомментировал победу над Южной Кореей в матче 2 тура чемпионата мира-2018.

"Нам надо быть реалистами, и задача нашей сборной не только в сегодняшнем дне. Мы побеждаем для будущего.

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Мы хотим победить на этом чемпионате мира, так же, как и сегодня завоевали 3 очка. Мы улучшили свои возможности двумя победами.

Наши болельщики ждали нашей победы, и мы счастливы, что оправдали их ожидания. Для нас эта победа над корейцами – большая радость", – цитирует Гуардадо ТАСС.

К слову, после 2 туров у Мексики 6 очков. Швеция и Германия набрали по 3 пункта, Южная Корея проиграла оба матча.

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