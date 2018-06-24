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Гуардадо: Мексика хоче перемогти на ЧС-2018

23 червня 23:13 305 Читать на русском
Гуардадо: Мексика хоче перемогти на ЧС-2018
Андрес Гуардадо (зліва) / фото: Твіттер збірної Мексики

Півзахисник збірної Мексики Андрес Гуардадо прокоментував перемогу над Південною Кореєю в матчі 2 туру чемпіонату світу-2018.

"Нам треба бути реалістами, і завдання нашої збірної не тільки в сьогоднішньому дні. Ми перемагаємо для майбутнього.

Південна Корея – Мексика – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Ми хочемо перемогти на цьому чемпіонаті світу, так само, як і сьогодні здобули 3 очки. Ми поліпшили свої можливості цими двома перемогами.

Наші вболівальники чекали нашої перемоги, і ми щасливі, що виправдали їх очікування. Для нас ця перемога над корейцями – велика радість", – цитує Гуардадо ТАСС.

До слова, після 2 турів у Мексики 6 очок. Швеція та Німеччина набрали по 3 пункти, Південна Корея програла обидва матчі.

ЧС-2018: Мексика перемогла Південну Корею, яка втратила шанси на вихід з групи

ЧС-2018 2 тур

Південна Корея - Мексика: Субота 23 червня 2018

Південна Корея
Матч завершено
1 : 2
Мексика
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Теги
ЧС 2018 Мексика Мексика Південна Корея - Мексика Андрес Гуардадо Андрес Гуардадо
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