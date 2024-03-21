Грузия прошла первого соперника на пути к чемпионату Европы. Отчет о победе над Люксембургом читайте на "Футбол 24".

Евро-2024, квалификация. Путь С

Грузия – Люксембург – 2:0

Голы: Зивзивадзе, 41, 64

Удаление: Шано, 58 (Л)

Плей-офф Лиги наций дарит шанс скромным командам выйти на Евро. Через путь С попытались прорваться Грузия и Люксембург. Грузины играли дома, но без главной звезды – Кварацхелия пропустил матч вследствие дисквалификации.

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Команда Вилли Саньоля доминировала в первом тайме. Люксембург не нанес ни одного удара, а Грузия создавала моменты. Какабадзе из шикарной позиции не забил, Зивзивадзе попал в каркас ворот. Перед перерывом грузины открыли счет после углового – отличился все тот же Зивзивадзе.

В начале второго тайма гости попытались сотворить камбэк. Остро пробивал Баррейро, а Жерсон Родригес вообще загнал мяч в сетку после прострела с правого фланга.

Гол арендованного у Динамо форварда отменили – арбитр благодаря VAR увидел, что за минуту до собственной атаки Люксембург незаконно оборвал атаку Грузии. Судья удалил Шано за лишение Микаутадзе явной возможности забить. Люксембург за несколько секунд прошел от равного счета до игры в меньшинстве.

Далее шансы гостей упали до минимума. Грузия подняла темп и закрепила преимущество вторым голом. Шенгелия попал в перекладину, а через пять минут ассистировал Зивзивадзе – форвард Карлсруэ замкнул прострел.

Цитаишвили вышел на поле, когда все уже было решено. Грузия победила и продолжает борьбу за Евро-2024. В решающем матче грузины на своем поле сыграют с победителем пары Греция – Казахстан.