Известный украинский тренер Вячеслав Грозный высказался по поводу следующего чемпиона мира, который определится в 2026 году.

"Кто выиграет ЧМ-2026? Я не сомневаюсь – чемпионом станет Бразилия. А почему? Выиграла Франция – выиграл Мбаппе. Выиграла Аргентина с Месси. Они из ПСЖ.

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Теперь очередь за Неймаром, а значит, за сборной Бразилии. Для меня это просто", – поделился Грозный на YouTube канале The Game.

Отметим, что в этом году чемпионом мира стала Аргентина, которая в финале обыграла Францию (3:3, серия пенальти – 4:2). Четыре года назад французы во второй раз стали лучшими в мире, перестреляв Хорватию (4:2).

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