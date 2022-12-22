Відомий український тренер В'ячеслав Грозний висловився щодо наступного чемпіона світу, який визначиться у 2026 році.

"Хто виграє ЧС-2026? Я не маю сумнівів – стане Бразилія. А чому? Виграла Франція – виграв Мбаппе. Виграла Аргентина з Мессі. Вони із ПСЖ.

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Тепер черга за Неймаром, а отже, за збірною Бразилії. Для мене це просто", – поділився Грозний на YouTube-каналі The Game.

Зауважимо, що в цьому році чемпіоном світу стала Аргентина, яка в фіналі обіграла Францію (3:3, серія пенальті – 4:2). Чотири роки тому саме французи вдруге стали найкращими у світі, перестрілявши Хорватію (4:2).

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