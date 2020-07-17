toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ - ЗАРЯ РЕАЛ МАДРИД УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ПЕРВАЯ ЛИГА

"Какая разница – Вербич или Ибрагимович": Громов заявил, что "люди в желтых майках" отбирали очки у Зари

11:47 - Читати українською
"Какая разница – Вербич или Ибрагимович": Громов заявил, что "люди в желтых майках" отбирали очки у Зари
Артем Громов (справа) в борьбе с Виталием Буяльским / ФК Динамо Киев

Полузащитник луганской Зари Артем Громов прокомментировал поражение своей команды от Динамо (1:3) в матче 31-го тура УПЛ.

13’ Виктор Цыганков
16’ Сергей Сидорчук
35’ Виктор Цыганков
 
Артём Громов 3’
3’ Артём Громов
13’ Виктор Цыганков
16’ Сергей Сидорчук
35’ Виктор Цыганков

"У нас еще осталась одна игра. Нам нужно не уступить Десне, чтобы занять третье место. Конечно, мы расстроились, но это футбол.

Динамо – Заря – 3:1 – видео голов и обзор матча, который сделал киевлян фаворитами в борьбе за второе место

Динамо использовало свои моменты, а мы нет. Не сказал бы, что нам не хватило запала. Все понимали, какой будет эта игра. Просто класс футболистов и реализация моментов у киевлян лучше, чем у нас. Моментов, чтобы сравнять счет, у нас хватало.

Расслабились ли мы после того, как заменили Вербича? Да какая разница – Вербич или Ибрагимович. Мы же играем против команды, а не против отдельных личностей. Не отходим от своей игры. Учитывая то, сколько очков наши доблестные люди в желтых майках у нас отобрали, мы довольны тем, где сегодня находимся", – сказал Громов в комментарии программе "ПроФутбол".

Напомним, поражение от Динамо (1:3) фактически лишило Зарю шансов на серебро УПЛ – чтобы претендовать на второе место команде Скрипника надо обыграть в последнем туре Десну и надеяться на проигрыш киевлян Колосу.

Динамо – Заря: луганчане не потянули уровень, бенефис Цыганкова и Буяльского, теневые герои "бело-синих" и успех Монзуль

blog_ava
Легенда Динамо Лозинский умер после тяжелой болезни
09:40
5841
Теги
Динамо Киев - Заря Динамо Киев Динамо Киев Видеоновости Артём Артём Громов Златан Златан Ибрагимович Заря Заря Десна Десна УПЛ Беньямин Беньямин Вербич
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
44
мин
Вест Хэм
22:00
Уотфорд
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук