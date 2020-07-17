"Какая разница – Вербич или Ибрагимович": Громов заявил, что "люди в желтых майках" отбирали очки у Зари

Полузащитник луганской Зари Артем Громов прокомментировал поражение своей команды от Динамо (1:3) в матче 31-го тура УПЛ.

"У нас еще осталась одна игра. Нам нужно не уступить Десне, чтобы занять третье место. Конечно, мы расстроились, но это футбол.

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Динамо использовало свои моменты, а мы нет. Не сказал бы, что нам не хватило запала. Все понимали, какой будет эта игра. Просто класс футболистов и реализация моментов у киевлян лучше, чем у нас. Моментов, чтобы сравнять счет, у нас хватало.

Расслабились ли мы после того, как заменили Вербича? Да какая разница – Вербич или Ибрагимович. Мы же играем против команды, а не против отдельных личностей. Не отходим от своей игры. Учитывая то, сколько очков наши доблестные люди в желтых майках у нас отобрали, мы довольны тем, где сегодня находимся", – сказал Громов в комментарии программе "ПроФутбол".

Напомним, поражение от Динамо (1:3) фактически лишило Зарю шансов на серебро УПЛ – чтобы претендовать на второе место команде Скрипника надо обыграть в последнем туре Десну и надеяться на проигрыш киевлян Колосу.

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