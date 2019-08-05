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Барселона вела секретные переговоры с Гризманном, о которых узнал Атлетико – каталонцы рискуют потерять еще 80 млн

11:45 75 Читати українською
Барселона вела секретные переговоры с Гризманном, о которых узнал Атлетико – каталонцы рискуют потерять еще 80 млн
Гризманн и Бартомеу / EFE

Появились новые детали скандального перехода Антуана Гризманна из Атлетико в Барселону.

Один из представителей Гризманна Севан Кариан еще в марте якобы прислал сестре и отцу футболиста письмо, в котором было предложение Барселоны по трансферу и размер зарплаты. Этот мейл попал на глаза исполнительному директору Атлетико Мигелю Анхелю Хиль Марину, информирует El Mundo.

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Если это правда, то Атлетико может требовать от Барселоны дополнительные 80 миллионов евро в дополнение к тем 120-ти млн, которые каталонцы заплатили за Гризманна. Дело в том, что на момент описанных переговоров клаусула в контракте Антуана составляла 200 млн и только с 1 июля снизилась до суммы, выплаченной Барсой.

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