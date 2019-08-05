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Барселона вела секретні перемовини з Грізманном, про які дізнався Атлетіко – каталонці ризикують втратити ще 80 млн

11:44 852 Читать на русском
Барселона вела секретні перемовини з Грізманном, про які дізнався Атлетіко – каталонці ризикують втратити ще 80 млн
Грізманн і Бартомеу / EFE

З'явилися нові деталі скандального переходу Антуана Грізманна з Атлетіко в Барселону.

Один з представників Грізманна Севан Каріан ще в березні нібито надіслав сестрі та батьку футболіста лист, в якому була пропозиція Барселони щодо трансферу та розмір зарплати. Цей мейл потрапив на очі виконавчому директору Атлетіко Мігелю Анхелю Хіль Маріну, інформує El Mundo.

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Якщо це правда, то Атлетіко може вимагати від Барселони додаткові 80 мільйонів євро на додачу до тих 120-ти млн, які каталонці заплатили за Грізманна. Річ у тім, що на момент описаних переговорів клаусула в контракті Антуана складала 200 млн і лише з 1-го липня знизилася до тієї суми, що виплатила Барса.

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Трансфери Барселона Барселона Іспанія Антуан Грізманн Антуан Грізманн Атлетіко Атлетіко Трансфери Барселони Трансфери Чемпіонату Іспанії
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