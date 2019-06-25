Гризманн станет игроком Барселоны на следующей неделе, – Telegraph

Каталонцы готовы оформить один из самых громких трансферов этого лета.

Барселона объявит о переходе Антуана Гризманна 1 июля, утверждает Telegraph.

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Именно в этот день вступает в силу клаусула чемпиона мира, которая будет составлять 120 миллионов евро. Эту сумму "блаугранас" выплатят мадридскому Атлетико за 28-летнего француза. Гризманн объявил о своем уходе из Мадрида еще в прошлом месяце, однако название своей новой команды оставил в тайне.

Статистика звездного форварда в Ла Лиге 2018/19 – 15 голов и 7 ассистов в 37 матчах.

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