Гризманн рассказал, как Месси и Суарес отреагировали на его приход в Барселону

Звездный новичок каталонцев поделился мнением об адаптации в команде.

"В товарищеском матче против Челси (23 июля – прим.) я впервые выйду на поле в этой футболке. С нетерпением ожидаю игры с новыми партнерами, хочу наслаждаться каждой минутой.

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Я еще не получал сообщений от Лионеля Месси, а вот Луис Суарес уже успел поздравить меня. Команда приняла меня просто прекрасно, надеюсь, я смогу приносить пользу как можно быстрее. Сейчас я беспокоюсь только о качественной подготовке к сезону, хочу понять все требования тренера", – рассказал Гризманн в комментарии Marca.

Напомним, 28-летний чемпион мира перешел из Атлетико в Барселону этим летом за 120 миллионов евро.

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