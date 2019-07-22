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Гризманн рассказал, как Месси и Суарес отреагировали на его приход в Барселону

16:52 174 Читати українською
Гризманн рассказал, как Месси и Суарес отреагировали на его приход в Барселону
Месси и Гризманн / Reuters

Звездный новичок каталонцев поделился мнением об адаптации в команде.

"В товарищеском матче против Челси (23 июля – прим.) я впервые выйду на поле в этой футболке. С нетерпением ожидаю игры с новыми партнерами, хочу наслаждаться каждой минутой.

"У нас есть другие игроки", – Гризманн поделился мнением относительно возможного прихода Неймара в Барселону

Я еще не получал сообщений от Лионеля Месси, а вот Луис Суарес уже успел поздравить меня. Команда приняла меня просто прекрасно, надеюсь, я смогу приносить пользу как можно быстрее. Сейчас я беспокоюсь только о качественной подготовке к сезону, хочу понять все требования тренера", – рассказал Гризманн в комментарии Marca.

Напомним, 28-летний чемпион мира перешел из Атлетико в Барселону этим летом за 120 миллионов евро.

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