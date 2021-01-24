Трагедией едва не закончился поединок одной из низших лиг Аргентины.

В матче плей-офф четвертого дивизиона чемпионата Аргентины между командами Реал Пилар и Итусаинго произошел кровавый эпизод.

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В одном из моментов защитник Итусаинго Брайан Медина получил серьезную травму в столкновении с соперником – 27-летнему защитнику очень глубоко разрезали ногу. Однако, увиденное не впечатлило арбитра матча Хуана Пафунди – он решил, что фол не заслуживает хотя бы на желтую карточку. Медину срочно госпитализировали. Пока неизвестно сколько времени понадобится футболисту на восстановление.

К слову, основное время завершилось нулевой ничьей, а в серии послематчевых пенальти более меткими оказались игроки Итусаинго – поединок закончился со счетом 6:5.

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