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Гримм: Единый ТВ-пул будет с сезона 2019/20

11:11 42 Читати українською
Гримм: Единый ТВ-пул будет с сезона 2019/20
Томас Гримм / Фото из соцсетей

Президент УПЛ Томас Гримм прокомментировал ситуацию с единым ТВ-пулом.

Томас Гримм заявил, что ему удалось договориться с клубами по внедрению единого ТВ-пула в УПЛ в сезоне 2019/20. Об этом президент лиги сообщил каналу Футбол 1.

Гримм: Стремимся провести Суперкубок Украины на уровне финала Лиги чемпионов

Со следующей недели может начаться запуск тендера.

Ранее президент УПЛ сообщил, что организация применит все возможные меры безопасности при организации матча за Суперкубок Украины.

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УПЛ Томас Гримм
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