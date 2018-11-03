Гримм доволен, что в 1/4 финала Кубка Украины встретятся Шахтер и Динамо

Президент УПЛ Томас Гримм прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины.

"Именно этим и интересна кубковая система – нет сеяных команд, а также гранды могут встретиться на ранней стадии. Шахтер – Динамо, безусловно, интересная дуэль.

Динамо сыграет против Шахтера – результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины

Впрочем, в других матчах тоже трудно назвать фаворита. Хочется посмотреть на то, как команды из низшего дивизиона будут противостоять представителям Премьер-лиги. Это тот случай, когда за 90 или даже 120 минут клуб, на бумаге слабее, может победить", – сказал Гримм в эфире канала Футбол 1.

Напомним, предварительной датой проведения четвертьфиналов КУ определили 3 апреля.

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