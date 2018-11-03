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Грімм задоволений, що в 1/4 фіналу Кубка України зустрінуться Шахтар і Динамо

08:54 537 Читать на русском
Грімм задоволений, що в 1/4 фіналу Кубка України зустрінуться Шахтар і Динамо
Томас Грімм / Фото з соцмереж

Президент УПЛ Томас Грімм прокоментував результати жеребкування 1/4 фіналу Кубка України.

"Саме цим цікава кубкова система – немає сіяних команд, а також гранди можуть зустрітися на ранній стадії. Шахтар – Динамо, безумовно, цікава дуель.

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Втім, в інших матчах теж важко назвати фаворита. Хочеться подивитися на те, як команди з нижчого дивізіону будуть протистояти представникам Прем'єр-ліги. Це той випадок, коли за 90 або навіть 120 хвилин клуб, який на папері слабший, може перемогти", – сказав Грімм в ефірі каналу Футбол 1.

Нагадаємо, попередньою датою проведення чвертьфіналів КУ визначили 3 квітня.

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Теги
Шахтар Шахтар Динамо Динамо Кубок України Томас Грімм
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