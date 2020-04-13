Гримм – о своей большой зарплате в Украине: Для иностранных экспертов это обычные деньги

Экс-президент УПЛ Томас Гримм отреагировал на критику относительно своих заработков в Украине.

"Моя большая зарплата? Я этим слухам никогда не придавал значения и не знаю, откуда они берутся. Я – иностранный специалист, учитывая это меня и оценивали.

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Половину моей зарплаты платила УАФ, половину – УПЛ. Для иностранных экспертов это обычные деньги. Я получал те же деньги, что и на должности в швейцарской лиге", – сказал Гримм в эфире Великого футбола.

Напомним, ранее известный журналист Виктор Вацко заявил, что швейцарский специалист получает 20 000 евро в месяц. Гримм возглавил УПЛ два года назад, однако недавно подтвердил, что не будет участвовать в новом голосовании.

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