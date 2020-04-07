Гримм обнародовал три причины, которые не позволили ему реанимировать украинский футбол

Экс-президент УПЛ Томас Гримм рассказал, почему не смог добиться успеха в своей должности.

"Я не чувствовал никакого давления со стороны клубов или представителей УАФ. Но есть три основные причины, которые стали ключевыми: во-первых, УПЛ не может управлять президент, который живет за пределами Украины, во-вторых, это ситуация с медиа, и в-третьих, это отставка моего вице-президента Маркияна Ключковского.

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В апреле 2018 года мы с Маркияном представили наши конкретные идеи относительно того, каким образом в ближайшие годы УПЛ будет развиваться, чтобы подготовиться к национальным и международным вызовам, с которыми клубный футбол столкнется в будущем. Начали вместе и стремились закончить вместе. К сожалению, Маркиян покинул нашу команду в конце прошлого года.

Не секрет, что наш проект не достиг желаемого успеха не потому, что у нас не было подписанного контракта с каналом "Футбол", одобренного нашим общим собранием, а потому что пять клубов не выполнили этот договор и не сдержали решения общего собрания. За более чем 28-летний опыт работы на различных должностях я ни разу не сталкивался с таким, чтобы клубы не придерживались принятого на законном основании решения общего собрания. Отсутствие полномочий для возвращения пяти клубов в медиапул и отсутствие желания найти компромисс стали для меня главным разочарованием и одной из важных причин, чтобы не баллотироваться на второй срок", – цитирует Гримма официальный сайт УПЛ.

Напомним, Томас Гримм возглавил УПЛ два года назад, однако недавно заявил, что не будет участвовать в новых выборах.

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