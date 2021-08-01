Манчестер Сити придется удовлетвориться трансфером только одной суперзвезды АПЛ в межсезонье.

Трансфер Джека Грилиша поставит крест на мечтах "горожан" о Харри Кейне, утверждает MEN.

Астон Вилла договорилась о трансфере наследника Грилиша

Полузащитник Астон Виллы обойдется чемпионам Англии в 100 млн фунтов. Ориентировочная цена форварда Тоттенхэма еще больше – 150 млн фунтов. Манчестер Сити не может позволить себе такие огромные расходы на двух игроков. Единственный выход – продавать собственных футболистов основы, чтобы пополнить бюджет.

Напомним, Кейн и Грилиш в составе сборной Англии дошли до финала Евро-2020, где уступили Италии.

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