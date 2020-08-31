24-летний хавбек впервые приедет в лагерь первой сборной, сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации.

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Грилиш получил дебютный вызов в состав "Трех львов" после того, как стало известно о травмах полузащитника Тоттенхэма Гарри Уинкса и форварда МЮ Маркуса Рашфорда. Кроме него, Саутгейт также решил привлечь лидера обороны Вулверхэмптона Конора Коуди и универсала лондонского Арсенала Эйнсли Мэйтленда-Найлас. Теперь к поединкам против сборной Исландии (5 сентября) и Дании (8 сентября) будут готовиться 24 игрока.

К слову, Джек Грилиш в сезоне 2019/20 провел 41 матч во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 8 результативных передач.

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