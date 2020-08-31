24-річний хавбек вперше приїде до табору першої збірної, повідомляє офіційний сайт Футбольної асоціації.

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Гріліш отримав дебютний виклик у склад "Трьох левів" після того, як стало відомо про травми півзахисника Тоттенхема Гаррі Вінкса та форварда МЮ Маркуса Рашфорда. Крім нього, Саутгейт також вирішив залучити лідера оборони Вулверхемптона Конора Коуді та універсала лондонського Арсенала Ейнслі Мейтленда-Найлса. Тепер до поєдинків проти збірної Ісландії (5 вересня) та Данії (8 вересня) готуватимуться 24 гравці.

До слова, Джек Гріліш у сезоні 2019/20 провів 41 матч у всіх турнірах, у яких забив 10 м'ячів і віддав 8 результативних передач.

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