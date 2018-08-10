Заря расписала результативную ничью с Брагой в квалификации Лиги Европы

Луганская Заря сыграла с португальской Брагой в Запорожье в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги Европы. Счет и отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Матч Заря – Брага начался в 21:30 по киевскому времени. Матч завершился вничью 1:1.

Заря – Брага: онлайн-видеотрансляция матча Лиги Европы

Первая же позиционная атака Браги завершилась ударом по воротам Зари уже на 30-й секунде матча. Орта неплохо выкручивал мяч в дальний угол из-за пределов штрафной, но Луис Фелипе, который проводил дебютную игру за луганский клуб, уверенно забрал сферу. А уже на 3-й минуте бразильский кипер едва не повторил "подвиг" имени Кариуса-Худжамова, когда замешкался с передачей и попал в соперника. К счастью, сфера вышла за лицевую линию, а не попала в сетку.

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После этого португальцы продолжали искать счастья дальними выстрелами и пытались использовать скорость своих игроков на флангах. К 15-й минуте Брага нанесла три удара, однажды попав в створ, тогда как Заря совсем не беспокоила ворота Матеуса.

Луганчане создали свой первый момент на 19-й минуте. После прострельной передачи Хомченовского с левого фланга мяч отскочил к Караваеву, а тот, находясь почти без опеки, пробил над перекладиной метров с 11-ти. Матеус вовремя выбежал из ворот и, возможно, именно этот маневр голкипера сбил с толку одного из лидеров Зари.

На 35-й минуте ужасная ошибка в защите луганчан едва не привела к голу Франсержио. Вернидуб и Сваток пропустили передачу за спины и только отчаянный прыжок Луиса Фелипе на встречу мячу спас команду Вернидуба от неприятностей.

К концу первого тайма Брага заработала еще несколько угловых, выполнив их на пару матчей вперед – 8. Заря провела первые 45 минут слишком осторожно, хотя из быстрых контратак можно было выжать намного больше.

Вторую половину игры также активнее начала Брага, которая значительно превосходила луганчан в скорости. На 53-й минуте защитники Зари оставили на дальней штанге Франсержио, который с острого угла не сумел попасть в створ. А уже через несколько минут очередной провал команды Вернидуба завершился ударом в перекладину от Орты из пределов вратарской.

Брага продолжала атаковать и заслуженно открыла счет на 69-й минуте. Эдуарду выиграл силовую борьбу у Виталия Вернидуба, мяч отскочил к Орте, а тот с нескольких метров "расстрелял" Луиса Фелипе.

Наставник Зари отреагировал на гол, выпустив Кочергина вместо Леднева, и замена сработала почти мгновенно. На 72-й минуте Кочергин поборолся за мяч на втором этаже и сделал скидку головой на Караваева, который удивительным ударом влепил под перекладину без шансов для Матеуса.

Забитый гол окрылил Зарю, которая начала действовать гораздо смелее, однако вырвать победу команда Вернидуба не сумела. Хотя, на последних минутах Михайличенко потерял роскошную возможность, не сумев акцентировано пробить после сольного прохода.

Ответный матч состоится 16 августа в Португалии. Чтобы пройти дальше, Зари нужно побеждать с любым счетом или надеяться на очень результативную ничью (2:2, 3:3 и т.д). Повторение запорожского счета переведет противостояние в овертайм.

Лига Европы. Квалификация, 3-й раунд

Заря – Брага – 1:1

Голы: Караваев, 72 – Орта, 69